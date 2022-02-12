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43 минуты назад

Эксперт назвал причины быстрого «старения» смартфонов

Мир24

В среднем люди меняют телефон раз в два года. За это время он успевает «постареть» – аккумулятор быстро разряжается, приложения работают медленно… Эксперт по рекламе в материале «Газета.Ru» объяснил , почему выгоднее покупать новый телефон, чем чинить старый.

Названы причины быстрого «старения» смартфонов
Фото: МТРК «МИР» / Артем КуковскийМТРК «МИР» / Артем Куковский

Генеральный директор рекламного агентства Motive agency&production Сергей Житинец рассказал, что у современных смартфонов более мощные процессоры, большие экраны и качественная оптика. Чтобы все возможности работали как положено, а пользователь мог полноценно работать в приложениях, необходима довольно мощная батарея. Но наращивание мощности аккумулятора приводит к увеличению его размеров, что скажется на итоговом весе смартфона.

«Поэтому срок корректной службы аккумулятора ограничен двумя годами, после чего эксплуатационные свойства смартфона снижаются», – сказал специалист.

Еще одна причина, из-за которой приходится менять телефон на более современный, заключается в маркетинговых хитростях производителей. Они оснащают флагманские модели новыми интересными функциями, такими как 5G, беспроводная зарядка, более современная камера и т.д. Эти опции вызывают у пользователей желание их попробовать.

«Если раньше мы могли заменить аккумулятор и еще как минимум год пользоваться смартфоном, то сегодня, со стремительным развитием программного обеспечения, обойтись заменой батареи недостаточно – программы и приложения попросту не будут работать в старых моделях», – сказал Житинец.

Он считает, что выгоднее купить новый смартфон, чем обновлять и чинить старый.

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда требуется замена SIM-карты на телефоне. А другой специалист посоветовал на ночь отключать телефон, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

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