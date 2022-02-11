Раскрыта опасность умных колонок

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что умные устройства не создают прямой угрозы их владельцам при соблюдении правил цифровой гигиены. Об этом сообщил специалист в беседе агентству «Прайм».

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Эксперт объяснил, что когда умные колонки включают музыку, рассказывают какую-либо историю или читают прогноз погоды, то они отправляют запрос в интернет. Он может быть как коротким, так и более длительным. Мясоедов раскрыл опасность таких колонок: их использование грозит утечкой личных данных.

«К сожалению, сама суть умных колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несет за собой повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров. Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей», — предупредил он.

Специалист добавил, что создатели гаджетов заключают с их владельцами пользовательские соглашения, которые позволяют анализировать записи с необходимой точки зрения. Расшифровать такие данные смогут только машины, поскольку этот формат довольно сложен.

Мясоедов подчеркнул, что «вероятность компрометации личной информации не очень велика», однако такие сведения могут использоваться для настройки таргетированной рекламы. Он призвал не обсуждать возле умных колонок конфиденциальные вопросы и отключать их для безопасности.