Перечислены скрытые возможности iPhone

Обновление iOS 15.3 добавило в iPhone несколько новых функций, которые остались незамеченными пользователями. Об этом пишет портал New York Post.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Одна из них – возможность перенести адресную строку Safari. Недавно Apple расположила адресную строку внизу экрана – ранее поиск находился в верхней части дисплея. В новой версии ОС компания добавила возможность вернуть адресную строку на прежнее место. Для этого пользователю необходимо нажать на символ aA, и затем выбрать пункт "Показать верхнюю адресную строку".

Также в новой версии iOS появилась возможность быстро делиться фотографиями. Теперь пользователь может удерживать палец на изображении, после чего, не отпуская его, перетащить в нужный чат. Отмечается, что таким образом можно переместить несколько фотографий одновременно. С выходом iOS 15.3 в iPhone также появился инструмент для сканирования текста с предметов.

Пользователь может навести камеру iPhone на объект и скопировать текст с него. Для этого необходимо нажать на индикатор, который появится в правом нижнем углу дисплея.

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