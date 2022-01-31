В России не стали запрещать смартфоны Samsung

В России пока не будут вводить запрет на ввоз и продажу смартфонов Samsung, выпущенных с 2017 года. Такое решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении иска швейцарской компании Sqwin.

В июле 2021 года российский арбитраж запретил использование на территории РФ платёжной системы Samsung Pay, а также продажу смартфонов, поддерживающих эту систему. Компания Samsung обжаловала это решение.

После этого швейцарская Sqwin потребовала запретить продажу смартфонов Samsung в качестве обеспечительной меры по иску. Арбитраж отказал.

«В удовлетворении заявления "Сквин СА" (Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу № А40-29590/20 отказать», — указано в последнем решении суда.

Sqwin подала в суд на Samsung Electronics из-за патента на систему электронных платежей, внедрённую в устройства южнокорейского производителя. Заявку на этот патент швейцарская компания подала ещё в 2013 году. Его автором выступил россиянин Виктор Гульченко. В патенте описывалось, как проводить онлайн-платежи с использованием смартфона покупателя и кассовой системы продавца через беспроводное подключение. Эту систему использует в своих устройствах Samsung по всему миру. Но в России её признали незаконной.

После патентного спора суд запретил продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, включая новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Производитель обжаловал это решение. Швейцарская компания Sqwin SA указывала, что продолжение коммерческой деятельности по продаже смартфонов Samsung с технологией Samsung Pay «свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны ответчиков и их недобросовестном поведении».

В решении апелляционного суда отмечается, что эти аргументы «носят предположительный характер». Решение Девятого арбитражного апелляционного суда касается продаж смартфонов в качестве обеспечительной меры. Окончательное решение по судьбе устройств на российском рынке примут после рассмотрения всех жалоб участников процесса.