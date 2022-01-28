"Газпром межрегионгаз Самара" подвел итоги акции "Передай показания и выиграй IPhone"

На правах рекламы Обладателем главного приза - смартфона IPhone 12 - стал житель Самары Дмитрий. - Когда мне первый раз позвонили, сначала не поверил. Ну просто не мог себе представить, что такое возможно. А после второго звонка понял, что это не розыгрыш, - поделился впечатлениями Дмитрий. Счетчик, ставший для самарца счастливым, стоит в квартире, где Дмитрий пока не проживает, но показания за газ передает регулярно. Помимо смартфона, более 50 ценных призов достанутся абонентам из Самары, Жигулевска, Тольятти, Сызрани и других районов Самарской области. Советник по связям с общественностью "Газпром межрегионгаз Самара" Наталья Цветкова: - Акция призвана в очередной раз напомнить, как важно регулярно передавать показания приборов учета газа. В первую очередь это в интересах самих абонентов. Если не передавать показания в течение трех месяцев, оплата будет начисляться по среднему объему потребления, далее - по нормативам потребления, что, как правило, дороже. "Газпром межрегионгаз Самара" предлагает абонентам выбрать удобный для них способ передачи показаний: по бесплатному телефону 8-800-201-04-04, через личный кабинет на сайте samararegiongaz.ru, через мобильные приложения "Мой газ" или PayGas, отправкой СМС на номер 8-917-142-57-77, через "Сбербанк Онлайн". Узнать, являетесь ли Вы обладателем ценного приза, можно на сайте samararegiongaz.ru в разделе "Акции". Вручение призов будет осуществляться через клиентские центры компании. Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"