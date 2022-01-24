Раскрыты новые девайсы Apple

Осенью Apple планирует представить несколько продуктовых линеек, не считая девайсов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание 9to5mac.

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Журналисты ссылаются на колумниста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана (Mark Gurman). Согласно раскрытой информации специалиста, компания Тима Кука намеренно откладывает выпуск многих новых устройств на конец года.

«Мне сказали, Apple этой осенью готовит самый широкий набор новых аппаратных продуктов в своей истории», — отметил Гурман.

Специалист заявил, что главным релизом осени окажутся флагманы серии iPhone 14. Кроме смартфонов Apple представит серию недорогих iPad и новое поколение iPad Pro. Также корпорация готовит очередное поколение умных часов Apple Watch. Марку Гурману стало известно, что до конца года компания анонсирует обновленный MacBook Air, недорогую версию ноутбука MacBook Pro, второе поколение наушников AirPods Pro. Также Apple покажет новые стационарные компьютеры — iMac и Mac Pro на процессорах серии M.

Первым мероприятием IT-гиганта в 2022 году окажется презентация, которая состоится в марте или апреле. Весенний анонс будет посвящен новому iPhone SE, обновленному планшету iPad Air и, возможно, компьютеру iMac или Mac mini.