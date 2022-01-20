Mastercard снизила комиссию при приеме платежей с помощью смартфонов

Mastercard сообщила банкам о введении с 21 января нового спецтарифа в 1%, пишет «Коммерсантъ». Комиссии у платежной системы при разных видах оплаты разные, но в среднем составляют около 2%. О своем новом спецтарифе Mastercard говорит как о помощи малому бизнесу. Теперь комиссия при приеме платежей с помощью телефона уменьшается вполовину, до 1%.

Речь идет о новой технологии Tap on phone, которой всего пара лет. Ее суть в том, что любой современный смартфон может выступать как обычный платежный терминал. Достаточно настроить приложение, и на смартфоне можно будет задать сумму оплаты, и к нему же приложить карту.

Видео дня

Когда о предложении только стало известно, в сентябре прошлого года, аналитики говорили, что тарифная нагрузка для малых и микропредприятий высока, и спецтариф Mastercard им поможет. Были даже подсчеты, что эквайринг в смартфоне интересен 80% бизнесменов. На деле же опрошенные Business FM предприниматели пришли в замешательство, когда им задали вопросы про технологию Tap on phone. Вот что говорит гендиректор компании «Топтан» Турал Алиев, который продает сантехнические комплектующие:

Турал Алиев гендиректор компании «Топтан» «Мы ей не пользуемся, я даже не знаю, как это работает. Эквайринг — я вообще считаю, что это, может быть, должна быть бесплатная услуга. Некоторые банки нам создают такое условие. Человек, когда оплачивает по ссылке, которую мы отправляем, тоже пользуется картой, но [при оплате] через ссылку с нас, например, банк никакой процент с этого не взимает. Для нас это плюс».

От микробизнеса — к бизнесу покрупнее. Основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов и вовсе говорит, что технологией смартфон-терминал не пользуется никто:

— С бизнеса деньги берет банк. Это его комиссия, это его эквайринг.

— То есть вы не используете эту систему?

— Да не то, что я, ее никто не использует. Я с ней не сталкивался ни разу вживую. Сами рестораны не работают конкретно с Mastercard или Visa. Они работают с банком, который предоставляет ресторану услуги эквайринга, а у банка есть некий фиксированный процент. То есть ресторан не говорит и не может сказать: «Мы принимаем толь Mastercard и не принимаем Visa». Такого, в принципе, не бывает.

В этом и состоит загвоздка. Mastercard разослаа сообщение о снижении тарифа банкам, но для тех, как Business FM рассказали участники финрынка, — это не приказ, а рекомендация. Они могут MasterCard и не послушать. А значит и для бизнесменов как конечных интересантов может ничего не измениться.

Хотя условия контрактов бывают разные — возможно, банки заставят. Но опять же, причем здесь бизнес? Тем более у Mastercard сильные конкуренты. Система быстрых платежей предлагает комиссию в 0,7%, у основных банков «Сбера», ВТБ, «Альфы» — свои приложения Tap on phone и свои выгодные условия. Можно сказать, что Mastercard опоздал, говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

Вячеслав Путиловский младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Малый бизнес наиболее сильно страдает от достаточно высоких комиссий за эквайринг. Это нормально, когда в сельском магазине нельзя расплатиться картой просто потому, что они не хотят терять проценты. И соответственно Mastercard пытается каким-то образом охватить эту клиентскую базу. Я думаю, что успех будет неоднозначный, потому что сейчас народ распробовал предложения банков и распробовал систему быстрых платежей. Банки даже в этом плане более «жадные», чем система быстрых платежей. Для Mastercard здесь экономия, в первую очередь, на какой-то технике. То есть не нужны эти терминалы, а вместо них используются смартфоны, которые есть у всех. И в общем-то эти инициативы Mastercard — это попытки как-то рынок удержать».