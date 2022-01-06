Россиян предупредили о значительном подорожании смартфонов

Ретейлеры и производители смартфонов заявили, что ситуация на рынке гаджетов вряд ли улучшится в 2022 году. Дефицит устройств сохранится, а их стоимость может вырасти, сообщают «Известия» .

Представители рынка электроники предсказали, что подорожание смартфонов в России в этом году может стать значительным и составить от пяти до 17 процентов. Это связано с сохраняющейся нехваткой комплектующих для гаджетов, а также с трудностью доставки последних с заводов в магазины. Ситуацию также может ухудшить запрет на импорт смартфонов в Россию, о котором упоминали источники в администрации президента США.