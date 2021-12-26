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1 час назад

Физик-ядерщик развеял миф об излучении бытовой техники

Бытовая техника и мобильные телефоны безопасны для человека с точки зрения воздействия радиационного излучения. Об этом URA.RU рассказал сотрудник НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский.

Развеян миф об излучении бытовой техники
Фото: Александр Мамаев © URA.RUАлександр Мамаев © URA.RU

«Если вы имеете в виду радиационную безопасность, то тут нечего обсуждать. Бытовые приборы имеет смысл обсуждать с точки зрения электробезопасности, пожарной безопасности, но это дается соответствующими регламентами. А с точки зрения радиационной безопасности это совершенно бессмысленное дело», — сказал Александр Колдобский.

Также собеседник агентства отметил, что смартфоны не обладают радиационным излучением. «Я однажды ехал на работу и прочел в одной газетке, что очень опасным прибором, с точки зрения радиационной безопасности, является мобильный телефон. Вероятно, перед этим автору статьи сказали какую-то гадость по этому телефону, что он такое написал», — пошутил профессор.

Однако, отметил кандидат технических наук Николай Милованов в беседе с URA.RU, смартфоны имеют другие излучения, которые вредны для человека. «Такого, конечно, нет у смартфонов, но там есть передатчик. У него радиоактивное, а электромагнитное излучение. Ничего полезного для здоровья нет. Люди, которые многие годы работали на радиолокационных станциях, за десяток лет иногда становились инвалидами», — рассказал собеседник агентства.

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