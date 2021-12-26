Развеян миф об излучении бытовой техники

Бытовая техника и мобильные телефоны безопасны для человека с точки зрения воздействия радиационного излучения. Об этом URA.RU рассказал сотрудник НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU Александр Мамаев © URA.RU

«Если вы имеете в виду радиационную безопасность, то тут нечего обсуждать. Бытовые приборы имеет смысл обсуждать с точки зрения электробезопасности, пожарной безопасности, но это дается соответствующими регламентами. А с точки зрения радиационной безопасности это совершенно бессмысленное дело», — сказал Александр Колдобский.

Также собеседник агентства отметил, что смартфоны не обладают радиационным излучением. «Я однажды ехал на работу и прочел в одной газетке, что очень опасным прибором, с точки зрения радиационной безопасности, является мобильный телефон. Вероятно, перед этим автору статьи сказали какую-то гадость по этому телефону, что он такое написал», — пошутил профессор.