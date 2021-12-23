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57 минут назад

Каждый своей дорогой: Samsung откажется от Android в ближайшие годы

Два инсайдера утверждают, что Samsung заменит Android на Fuchsia OS, созданную компанией Google, через несколько лет.

Компания Samsung откажется от Android в смартфонах
Фото: ТАССТАСС

Источник, известный под ником Dohyun Kim сообщил, что Samsung готовится распрощаться с Android и заменить ее на Google Fuchsia. Скорее всего, это займет несколько лет.

Утечка Ice Universe подтвердила эти слухи. В мае уже появлялись подобные слухи. Тогда говорили о том, что Samsung может начать использовать Fuchsia OS от Google. На тот момент было неясно, планирует ли южнокорейская компания использовать ее в качестве операционной системы для своих смартфонов.

Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года. ОС предназначена для широкого круга устройств и имеет множество преимуществ перед Android, например, легкость обновления.
Гаджеты,Наука и техника,Google,
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