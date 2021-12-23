Компания Samsung откажется от Android в смартфонах

Два инсайдера утверждают, что Samsung заменит Android на Fuchsia OS, созданную компанией Google , через несколько лет.

Источник, известный под ником Dohyun Kim сообщил, что Samsung готовится распрощаться с Android и заменить ее на Google Fuchsia. Скорее всего, это займет несколько лет.

Утечка Ice Universe подтвердила эти слухи. В мае уже появлялись подобные слухи. Тогда говорили о том, что Samsung может начать использовать Fuchsia OS от Google. На тот момент было неясно, планирует ли южнокорейская компания использовать ее в качестве операционной системы для своих смартфонов.