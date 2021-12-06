Сбер представил умную медиаколонку SberBox Time

В рамках премьеры фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера» команда SberDevices представила новое устройство SberBox Time, которое сочетает в себе умную колонку, ТВ-приставку и механические часы с функцией музыкального будильника.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

SberBox Time поддерживает голосовое управление. Медиаколонка может не только включить музыку, радиостанцию, прочитать сказку детям, но и поддержать диалог после активации фразой «Салют, давай поболтаем».

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SberBox Time обладает качественным и громким звуком благодаря двум широкополосным динамикам и пассивному излучателю, который обеспечивает баланс частот. Благодаря матрице из пяти микрофонов колонка сможет распознать речь пользователя даже из соседней комнаты.

Подключив девайс через HDMI-кабель к любому телевизору, пользователю открывается доступ к широкой коллекции аудио-, видео- и игрового контента. Помимо всех возможностей no-screen-режима, пользователи смогут смотреть ТВ-каналы, ролики в интернете, фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. SberBox Time умеет выводить видео в формате UHD 4K и HDR.

Сервис облачного гейминга SberPlay позволяет запускать современные компьютерные игры и транслировать потоковое видео в HD-качестве на телевизор с подкаченным к нему SberBox Time.

На данный момент медиаколонка доступна в черном и белом цветах, но со временем цветовая палитра расширится.

Также команда SberDevices создала набор аксессуаров: оленьи рога и кошачьи уши, корона принцессы, крылья самолета, плавники акулы, пламя и многие другие. Всего представлено 16 3D-моделей, которые доступны для скачивания на официальном сайте компании. Умная медиаколонка SberBox Time будет доступна к покупке по цене 7990 рублей.