Эксперт развеял популярный миф об аккумуляторе смартфона

Информация о том, что батарея смартфона быстро приходит в негодность, если заряжать устройство понемногу, не соответствует действительности. Об этом рассказал руководитель известного агентства, занимающегося исследование рынка телекоммуникаций и специализирующегося на технологиях связи, Сергей Половников.

Фото: Vladimir Chinnov, flickr Vladimir Chinnov, flickr

Так, эксперт напомнил, что многие россияне, опасаясь скорого выхода из строя батарейки мобильного устройства, ставят свои гаджеты на зарядку лишь после того, как они полностью разрядятся. Однако такое представление о работе батареи Половников назвал «мифом из прошлого».

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«Практически все мифы, которые связаны с электроникой, приходят к нам из прошлого. В далеком прошлом технологии изготовления аккумуляторов и технологии энергопотребления были немного другие. Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами», - объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.

При этом эксперт напомнил, что аккумуляторы смартфона действительно неизбежно теряют емкость, но происходит это, по его словам, под воздействием времени.

«Деградация батареи в гаджете - это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство», - сказал Сергей Половников.

Специалист добавил, что стандартная батарея для телефона эффективно работает в течение примерно двух лет, а потом ее качество начинает падать. Он посоветовал просто менять аккумулятор, когда срок его службы подойдет к концу.

«Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов», - подчеркнул Половников.