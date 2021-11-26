Гаджеты в России подорожают на 17%

Рост стоимости компьютеров и смартфонов на 17% ожидается в России в 2022 году, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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По их словам, это произойдет из-за дефицита комплектующих. В настоящее время спрос на электронные устройства на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются. Еще одна причина — продолжающиеся проблемы в логистике на мировом уровне.

Как сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, поскольку улучшения ситуации пока не прогнозируется, можно предположить, что цены на гаджеты будут расти и дальше. В 2021 году смартфоны уже подорожали на 30%. Как ожидается стоимость настольных компьютеров и ноутбуки в следующем году может вырасти ещё на 30%.

Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств. При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15–20% по сравнению с 2021 годом. Менеджер одного из крупных мировых производителей электроники не исключил, что пик роста цен на компьютерную технику придется на IV квартал 2021 года, а затем он может остановиться.