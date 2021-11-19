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Apple запатентовала стеклянный iPhone

Газета.Ru
9 минут назад

Apple запатентовала полностью стеклянные iPhone, Apple Watch и компьютер Mac. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Apple запатентовала стеклянный iPhone
Фото: ReutersReuters

Так, iPhone будет иметь опоясывающий экран, который, согласно патенту, предоставит пользователю новый способ просмотра контента. Кроме того, можно будет перетаскивать иконки приложений с одного экрана на другой, огибая корпус пальцем.

Также пользователь сможет уменьшать или увеличивать громкость, сдавливая стороны телефона - дисплей будет реагировать не только на прикосновения, но и на давление. Чтобы повысить прочность стеклянных гаджетов, Apple планирует сделать стенки корпуса разными по толщине.

Patently Apple/Twitter

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что Apple откажется от Lightning в iPhone 14.

Гаджеты,Наука и техника,Apple,Газета.Ru,
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