Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел

Базовый iPhone 13 Pro Max подешевел в России до 102 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Фото: Jeremy Bezanger / Reuters Jeremy Bezanger / Reuters

Согласно каталогу медиа, стоимость самого дорогого смартфона Apple впервые снизилась. Модель, имеющая 128 гигабайт встроенной памяти, доступна на рынке в диапазоне между 102 и 103 тысячами рублей. На старте продаж флагман был оценен в 110 тысяч рублей. Таким образом, стоимость iPhone 13 Pro Max снизилась почти на семь процентов.

«Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь она потихоньку начала снижаться», — отметили журналисты. По словам авторов, удешевление произошло впервые за два месяца.

Флагманский смартфон Apple имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, чип Apple A15 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром, аккумулятор емкостью 4352 миллиампер-часа.