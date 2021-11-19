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Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел

Lenta.ru
1 час назад

Базовый iPhone 13 Pro Max подешевел в России до 102 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Самый дорогой iPhone 13 впервые подешевел
Фото: Jeremy Bezanger / ReutersJeremy Bezanger / Reuters

Согласно каталогу медиа, стоимость самого дорогого смартфона Apple впервые снизилась. Модель, имеющая 128 гигабайт встроенной памяти, доступна на рынке в диапазоне между 102 и 103 тысячами рублей. На старте продаж флагман был оценен в 110 тысяч рублей. Таким образом, стоимость iPhone 13 Pro Max снизилась почти на семь процентов.

«Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь она потихоньку начала снижаться», — отметили журналисты. По словам авторов, удешевление произошло впервые за два месяца.

Флагманский смартфон Apple имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, чип Apple A15 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидаром, аккумулятор емкостью 4352 миллиампер-часа.

Летом стало известно, что базовый iPhone 12 подешевел в России до рекордной отметки. Согласно каталогу, iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта можно приобрести на российском рынке минимум за 57,8 тысячи рублей.

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