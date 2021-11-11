Умный экран.Умнее телевизора

Этим летом Huawei представила в России первый смарт-экран бренда — Huawei Vision S. Вскоре, буквально за несколько месяцев, функционал новинки для пользователей некоторых стран, в том числе россиян, был значительно доработан. Сегодня смарт-экран обладает всем актуальным функционалом современного ТВ и способен воспроизводить проекцию или принимать в одно касание файлы с другого фирменного устройства. Он может работать и как аудиоколонка, позволяя использовать динамики при отключенном изображении. Кроме того, теперь с умного экрана легко сделать звонок. И неважно, сидите вы или лежите на диване — камера девайса регулируется по вертикали. О том, почему уже сейчас звонок на смарт-экран Vision S можно считать новой формой коммуникации, — на «Ленте.ру».

Фото: Huawei Huawei

Взгляд на главное в естественных цветах

Видео дня

В формах новинки от Huawei нет вычурности, они минималистичны: металлические рамки с приятной текстурой не отвлекают взгляд от экрана. А на задней панели благодаря геометрии параллельных линий строгого футуристичного дизайна возникает игра света и тени. Соотношение рабочей поверхности экрана к фронтальной панели — 94 процента. Все это позволяет смарт-экрану при широкой диагонали 55 или 65 дюймов выглядеть изящным и стильным.

При наличии у Huawei Vision S высокой частоты обновления 120 Гц изображение на экране становится четким и плавным. Телевизоров с такой частотой в настоящее время на планете производится всего около 6,2 процента от общего числа, говорится в сообщении компании. Причем больше половины из них — продукция трех брендов-старожилов отрасли, как правило, это устройства премиум-класса, то есть дорогие. На новом для себя рынке Huawei решила сделать высокое качество доступным для потребителей — сейчас фирменный смарт-экран стоит примерно как телевизоры с частотой обновления 60 Гц.

Huawei

Huawei Vision S передает 93,08 процента цветовой гаммы DCI-P3 — популярного стандарта цифрового кинематографа. Высокое качество изображения обеспечивается тем, что цветовой охват каждого экрана автоматически калибруется в лаборатории. Это помогает сделать более естественными переходы между оттенками, что особенно важно в таких сценах, где присутствует закат, океан или радуга. Стоит также отметить продуманное решение разработчиков с оптимальной насыщенностью, что защищает глаза пользователя даже при длительном просмотре. Кроме того, новый смарт-экран имеет сертифицированный фильтр мерцания и синего излучения TÜV Rheinland.

В режиме многозадачности

Стратегия Huawei — создание долговечных устройств, которые должны опережать время и служить основой для будущих инноваций. Таким стал и их первый смарт-экран. Благодаря собственной оперативной и встроенной памяти он может работать в режиме многозадачности, служить центром домашней экосистемы, взаимодействуя с другими фирменными гаджетами при помощи беспроводных технологий.

Сейчас, чтобы пользоваться привычными для смартфона сервисами на большом экране, достаточно с Huawei Vision S зайти в магазин приложений AppGallery и скачать адаптированные приложения, которых день ото дня становится все больше. После этого со смарт-экрана можно будет смотреть фильмы и сериалы в популярных онлайн-кинотеатрах, а также, например, заказывать еду, слушать музыку или демонстрировать ребенку развивающие игры.

Huawei

Осенью владельцы Huawei Vision S, как и фирменных смартфонов, получили возможность совершать видеозвонки в высоком разрешении 1080P через MeeTime. Для звонка со смарт-экрана необходимо лишь подключить Vision S к интернету и выполнить вход в аккаунт зарегистрированного пользователя Huawei. После этого можно созвониться с другим смарт-экраном, фирменным смартфоном или планшетом.

Стоит отметить, что за счет автоматической настройки полосы пропускания видеовызов MeeTime на Vision S гарантирует стабильную связь и качественную картинку даже при низкой скорости интернет-соединения. При видеовызове работают динамики и шесть встроенных высокочувствительных микрофонов со слышимостью до пяти метров. А магнитная камера 13 МП, расположенная над верхней рамкой, регулируется на 180 градусов, что позволяет поместиться в кадре большой компании. При желании ее можно отключить и снять, это тоже предусмотрено.

Помимо этого, во время видеозвонка в MeeTime можно расшарить экран смартфона. Например, чтобы объяснить бабушке с дедушкой, как пользоваться теми или иными функциями на телефоне.

Huawei

Намного функциональнее самого современного телевизора

Технология OneHop, поддерживаемая многими современными девайсами Huawei, позволяет простым перетаскиванием из памяти телефона сохранить на смарт-экран сразу весь сезон любимого сериала или памятные фото из отпуска. Также без проводов, в одно касание, на него можно передать проекцию смартфона или планшета, например, при офисном использовании девайса, чтобы показать коллегам презентацию.

C девайса можно организовать и зеркальную проекцию, передав изображение с умного экрана на телефон. Это бывает актуально, например, когда нужно найти в каталоге фильм: набирать его название на смартфоне гораздо проще, чем с помощью пульта.

Vision S позволяет слушать музыку в высоком качестве. В смарт-экране сразу четыре динамика: два отвечают за полночастотный звук, два — за высокочастотный. Объемное звучание разработчики постарались максимально приблизить к реальности. Если Vision S выключен, он становится умным аудиоустройством, которое всегда можно разбудить для передачи музыки с другого гаджета.

Vision S помогает общаться, совместно использовать контент и работать с несколькими девайсами одновременно. Он подчинен алгоритмам искусственного интеллекта и поддерживает концепцию интернета вещей. Таким образом, первый смарт-экран от Huawei сейчас намного функциональнее самого современного телевизора. Именно поэтому с момента премьеры бренд сознательно отстраивается от категории «Смарт ТВ», называя Vision S персонализированным умным экраном.