В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Эксперт назвал явные признаки взлома смартфона

News.ruиещё 5
1 час назад

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что о «проникновении» хакеров в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Перечислены главные признаки взлома смартфона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Если он стал быстрее садиться, возможно, в нём поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, — пояснил Косарим.

Он добавил, что на взлом может указывать появление новых приложений, которые невозможно закрыть или удалить. Также об активности киберпретупников могут говорить автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денег со счёта.

Ранее стало известно, что спутниковая система навигации GPS необходима для корректной работы большинства приложений на смартфоне. Об этом заявил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. При этом отключение геолокации не спасёт владельца гаджета от слежки, отметил он.

Гаджеты,Наука и техника,Сергей Половников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители