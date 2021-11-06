Перечислены главные признаки взлома смартфона

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что о «проникновении» хакеров в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

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Если он стал быстрее садиться, возможно, в нём поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, — пояснил Косарим.

Он добавил, что на взлом может указывать появление новых приложений, которые невозможно закрыть или удалить. Также об активности киберпретупников могут говорить автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денег со счёта.