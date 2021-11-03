Уникальный iPhone выставили на продажу

Швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель выставил на продажу «первый в мире iPhone с USB-C». Об этом энтузиаст сообщил в своем блоге на YouTube.

Фото: Kenny Pi / YouTube Kenny Pi / YouTube

Энтузиаст рассказал, что созданный им смартфон Apple с портом USB-C является уникальным и, судя по всему, первым подобным устройством в мире. На видео инженер рассказал, как месяц назад ему удалось заменить в iPhone X стандартный разъем Lightning на порт USB-C. В ролике автор уточнил, что ему удалось скопировать отвечающую за передачу данных фирменную плату смартфона и интегрировать в девайс новый разъем.

Студент рассказал о решении продать девайс с аукциона на eBay. Стартовая цена аппарата с USB-C составила один доллар и за двое суток поднялась до нескольких тысяч долларов. На момент написания заметки сделавший последнюю ставку пользователь предложил за девайс 4950 долларов.

Кен Пиллонель также отметил, что способ установки в смартфон Apple уникального разъема был описан им и находится в свободном доступе. В этой связи любой желающий, имеющий инженерные навыки, может заменить стандартный интерфейс iPhone.