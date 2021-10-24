Новые MacBook Pro получили скрытый режим производительности

Новые ноутбуки MacBook Pro получили скрытый режим высокой производительности. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Журналист медиа Стив Мозер (Steve Moser) обнаружил упоминание секретного режима повышенной мощности в коде бета-версии macOS Monterey. Специалист предположил, что при определенных настройках компьютеры будут работать с максимальной производительностью.

В компании подтвердили наличие особого режима. По словам представителей Apple, данная опция противоположна режиму низкого энергопотребления, в котором портативный компьютер снижает частоту работы процессора для сохранения запаса батареи. Режим повышенной мощности будет использоваться при обработке большого массива данных, видео и при взаимодействии со сложной графикой.

В Apple также отметили, что настройка будет доступна только в топовых ноутбуках MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M1 Max. 14-дюймовые модели останутся без поддержки данной опции.