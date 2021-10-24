В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Раскрыт секретный режим компьютеров Apple

Lenta.ru
30 минут назад

Новые ноутбуки MacBook Pro получили скрытый режим высокой производительности. Об этом сообщает издание MacRumors.

Новые MacBook Pro получили скрытый режим производительности
Фото: ReutersReuters

Журналист медиа Стив Мозер (Steve Moser) обнаружил упоминание секретного режима повышенной мощности в коде бета-версии macOS Monterey. Специалист предположил, что при определенных настройках компьютеры будут работать с максимальной производительностью.

В компании подтвердили наличие особого режима. По словам представителей Apple, данная опция противоположна режиму низкого энергопотребления, в котором портативный компьютер снижает частоту работы процессора для сохранения запаса батареи. Режим повышенной мощности будет использоваться при обработке большого массива данных, видео и при взаимодействии со сложной графикой.

В Apple также отметили, что настройка будет доступна только в топовых ноутбуках MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M1 Max. 14-дюймовые модели останутся без поддержки данной опции.

Ранее специалисты выяснили, что новый ноутбуки Apple в топовой конфигурации оказался мощнее приставки PlayStation 5. Так, графический ускоритель компьютера может выдавать мощность 10,4 терафлопс, тогда как приставка Sony — 10,28 терафлопс.
Гаджеты,Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители