Huawei развивает игру. Первая серия игровых мониторов Huawei MateView GT уже в России

Бренд Huawei продолжает развитие серии смарт-устройств Mate, воплощая в каждом из них самые продвинутые технологии. Об уникальных особенностях новых девайсов Huawei MateView GT 34 дюйма и 27 дюймов, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Huawei Huawei

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Выходя на рынок мониторов, Huawei стремится повлиять на него, привнести свежие тренды, предложить пользователям новый уровень комфорта и расширить возможности других девайсов, работающих в связке с монитором. При этом объем продаж в список главных целей не входит.

Серию MateView GT отличает изогнутый экран, сконструированный с учетом особенностей периферийного зрения. Такое решение обеспечивает полное погружение в происходящее и усиливает впечатление от просмотра. Взгляд охватывает всю картинку целиком без напряжения, что предотвращает быструю усталость глаз.

Мониторы оснащены режимом защиты зрения от мерцания и синего света. Доступная частота обновления — до 165 герц. Такой высокий показатель гарантирует плавность смены кадров в динамичных сценах. Цветовой охват DCI-P3 90 процентов и глубина цвета от 8 до 10 бит обеспечивают насыщенное и реалистичное изображение.

Huawei

Уникальность

Более дорогая модель Huawei MateView GT с широкой диагональю 34 дюйма и 3K-экраном уже поступила в продажу в России. Ее младшая версия с диагональю 27 дюймов ориентирована на молодежь, увлеченную медиаконтентом, и будет доступна для предзаказа начиная с 26 октября.

Игровой монитор Huawei MateView GT 27” оснащен экраном с экстремальным радиусом кривизны 1500R. Соотношение сторон 16:9, разрешение 2560x1440. Все это вместе создает эффект присутствия в играх и при просмотре фильмов, сериалов.

Каждый монитор калибруется на заводе индивидуально, что гарантирует точность воспроизведения цветов в пределах ΔE<2. Показатель Delta E — это соответствие оттенков на экране входящим цветам. В данной модели он меньше двух — при таком значении человеческий глаз уже не способен увидеть разницу, а значит, картинка на экране будет казаться пользователю максимально точной.

Huawei

Стандарты высшего качества

Следуя строгим стандартам качества, в серии MateView компания демонстрирует достижения инженерной мысли. Прежде чем быть представленным миру, монитор прошел многочисленные испытания в лаборатории Huawei со 100-процентным успехом: 5 тысяч непрерывных автоматических тестов кнопки включения, 10 тысяч непрерывных автоматических тестов с пробуждением экрана, 10 тысяч непрерывных автоматических тестов сенсорного меню, тест на стабильность работы системы 24 на 7, в том числе за счет восьмиуровневого механизма защиты источника питания.

MateView GT 27” поддерживает функцию управления темными зонами. Это может быть полезно для быстрой корректировки яркости экрана, когда нужно обнаружить противников в игровом пространстве. Время отклика матрицы составляет 4 миллисекунды, что дает преимущество в динамичных видеоиграх.

Устройство можно отрегулировать по высоте и углу наклона. Подставка имеет лаконичный и симметричный дизайн, сочетающий технологичность и эстетичность. Задняя панель украшена узором из серебристых колец, что перекликается с символикой серии Mate и придает монитору элемент футуристичности.

Для подключения к источникам сигнала монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, прогрессивным и скоростным портом DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C. Также имеется аудиовыход 3,5 миллиметра для подключения наушников и микрофона.