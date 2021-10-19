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Google отложила выход собственных смарт-часов до 2022 года

Газета.Ru
1 час назад

Компания Google 19 октября проведет презентацию, на которой представит Pixel 6. Ранее слухи указывали на то, что вместе со смартфонами Google покажет смарт-часы Pixel Watch, однако инсайдер Джон Проссер в Twitter сообщил, что их анонс отложен до первого квартала 2022 года.

Google отложила выход собственных смарт-часов
Фото: 3-D модель/@jon_prosser/@RendersbyIan3-D модель/@jon_prosser/@RendersbyIan

Инсайдер не назвал причин задержки.

Возможно, это связано с нехваткой чипов или с тем, что Google не удалось доработать программное обеспечение. Полгода назад именно Джон Проссер раскрыл дизайн Pixel Watch.

Согласно имеющимся данным, смарт-часы от Google получат круглый дисплей с одной кнопку сбоку. Стекло в верхней части дисплея будет слегка изогнуто, а корпус часов будет тонкими. Pixel Watch будут работать под управлением операционной системы Google Wear OS 3 для носимых гаджетов. Технические характеристики смарт-часов не сообщаются.

Гаджеты,Наука и техника,Джон Проссер,Google,
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