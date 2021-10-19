Google отложила выход собственных смарт-часов

Компания Google 19 октября проведет презентацию, на которой представит Pixel 6. Ранее слухи указывали на то, что вместе со смартфонами Google покажет смарт-часы Pixel Watch, однако инсайдер Джон Проссер в Twitter сообщил, что их анонс отложен до первого квартала 2022 года.

Фото: 3-D модель/@jon_prosser/@RendersbyIan 3-D модель/@jon_prosser/@RendersbyIan

Инсайдер не назвал причин задержки.

Возможно, это связано с нехваткой чипов или с тем, что Google не удалось доработать программное обеспечение. Полгода назад именно Джон Проссер раскрыл дизайн Pixel Watch.