Назван самый дорогой ноутбук Apple

Самый дорогой ноутбук Apple доступен в России почти за 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Apple Apple

После презентации 18 октября Apple обновила свой интернет-магазин и назвала цены на новые ноутбуки. В серии MacBook Pro доступны пять моделей: две с дисплеем диагональю на 14 дюймов и три — с 16-дюймовым экраном. Стоимость самого доступного MacBook Pro с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти составляет 189 990 рублей. Самый дорогой 14-дюймовый ноутбук, имеющий чип M1 Max, 64 гигабайта оперативной памяти и накопитель на восемь терабайт, оценен в 574 990 рублей.

Цены на 16-дюймовые устройства начинаются с 234 990 рублей — во столько оценили девайс с процессором M1 Pro, 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Самым дорогим ноутбуком на сайте Apple является модель с чипом M1 Max, 64 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на восемь терабайт. MacBook Pro в данной комплектации оценен в 594 990 рублей.

В настоящий момент приобрести компьютеры невозможно. На сайте Apple уточняется, что сроки поступления моделей в продажу будут раскрыты дополнительно.