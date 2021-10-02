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Россияне купили рекордное число новых iPhone 13 за первую неделю продаж

Газета.Ru
2 октября 2021

В России за первую неделю продажи iPhone 13 установили рекорд среди всех предыдущих поколений смартфонов Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.

Россияне купили рекордное число новых iPhone 13
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным компании, за первую неделю российские мобильные операторы зарегистрировали 93 тыс. iPhone 13 различных модификаций, что составляет около 0,08% от числа всех смартфонов в стране.

"Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов", — заявил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

Второе место по полярности, исходя из данных после первой недели продаж, разделили между собой iPhone 11 и iPhone 7 — 67 тыс. регистраций, третье занял iPhone 8 — 41 тыс., а четвертое — iPhone X (29 тыс.).

Ранее сообщалось, что после выхода нового iPhone 13 россияне массово стали скупать предыдущие модели смартфонов Apple. С момента начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 в России вырос на 15%, в то время как Pro-версия стала популярнее на 26%. Интересоваться флагманом iPhone 11 Pro Max россияне стали на 32% чаще.

Гаджеты,Наука и техника,РБК,
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