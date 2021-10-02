Россияне купили рекордное число новых iPhone 13

В России за первую неделю продажи iPhone 13 установили рекорд среди всех предыдущих поколений смартфонов Apple. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет разработчика платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor.

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По данным компании, за первую неделю российские мобильные операторы зарегистрировали 93 тыс. iPhone 13 различных модификаций, что составляет около 0,08% от числа всех смартфонов в стране.

"Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов", — заявил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

Второе место по полярности, исходя из данных после первой недели продаж, разделили между собой iPhone 11 и iPhone 7 — 67 тыс. регистраций, третье занял iPhone 8 — 41 тыс., а четвертое — iPhone X (29 тыс.).