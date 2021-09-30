Больше чем ноутбук

Новая модель планшета Huawei MatePad 11 бьет рекорды

Фото: пресс-служба Huawei пресс-служба Huawei

Планшет MatePad 11 всего за два месяца продаж стал хитом российского рынка устройств Huawei. Несмотря на множество новых функций, которые сделали устройство еще более комфортным как для работы, так и для развлечений, модель осталась в демократичном сегменте.

Видео дня

Сегодня все больше пользователей в качестве личного рабочего инструмента используют планшеты. Их любят за портативность и функциональность — на таком устройстве можно выполнять различные задачи, начиная от просмотра веб-страниц и заканчивая редактированием и дизайном любого контента. При желании планшет можно превратить в полноценный ноутбук или персональный компьютер.

MatePad 11 поддерживает клавиатуру и мышь и обладает достаточным объемом для хранения различных файлов.

Устройство позволяет работать в нескольких программах и окнах одновременно и вместе с тем совершать видеозвонки, участвовать в онлайн-конференциях. К нему легко подключить смартфон для передачи файлов или подзарядки.

Как замечает UX-исследователь Дарья Кошелева, новая операционная система HarmonyOS от Huawei обеспечивает лучшую связь со всеми продуктами Huawei. Например, MatePad 11 подключается к смартфону Huawei через пару касаний экрана. После этого проекция экрана телефона отображается на рабочем столе планшета, позволяя легко перетаскивать файлы или получать доступ к приложениям на телефоне, не отрывая рук от планшета, отмечает эксперт.

Устройство, которым можно пользоваться весь день

MatePad 11 — первый планшет бренда, который может похвастаться частотой обновления экрана до 120 Гц. Это обеспечивает не только более плавное воспроизведение динамичных сцен в видео и играх, но и делает более комфортным просмотр веб-страниц и работу со стилусом. Частота автоматически адаптируется экраном к воспроизводимому контенту, тем самым снижая энергопотребление и увеличивая время автономной работы. Так, в режиме воспроизведения видео планшет может работать до 12 часов без подзарядки.

Оторваться от видео будет сложно, поскольку IPS-экран планшета с цветовым охватом DCI-P3, характерный для цифровых кинотеатров, способен охватывать большую часть спектра естественного происхождения. Звук, в свою очередь, представлен стереосистемой с четырьмя высокоамплитудными динамиками, которые гарантируют хорошую слышимость.

Разговаривать по видеосвязи можно из любого шумного места, людной комнаты и при ветряной погоде: голос пользователя будет выделяться для собеседников на фоне шума.

Чтобы минимизировать вред здоровью при длительном использовании, устройство оснастили режимом защиты зрения — сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания экрана. Поэтому использовать планшет можно и весьма продолжительное время, не боясь излишней нагрузки на глаза.

Многозадачность — это легко

Обновленный многооконный режим на MatePad 11 позволяет в несколько кликов расположить на экране планшета сразу четыре приложения. Это удобно, когда нужно что-то сравнивать, копировать, вставлять, работать с несколькими документами.

Можно также размещать сразу несколько приложений поверх остальных. Так, переговоры с коллегами или клиентами в мессенджерах или по видеосвязи будет вести гораздо удобнее, сразу помечая важные моменты в «Блокноте» и ведя подсчеты на «Калькуляторе».

«Самым большим визуальным изменением является то, что домашний экран теперь поддерживает бесплатную сетку с виджетами разного размера. Это позволило сделать MatePad 11 по-настоящему продуктивным устройством с отличным UX (интерфейсом), поскольку пользователь может закрепить на главном экране календарь или калькулятор, и ему не придется искать и загружать приложения как раньше», — говорит Дарья Кошелева. – При этом она замечает, что планшеты Samsung не имеют такой функции, а в iPad она появится лишь позже, когда iPadOS 15 будет доступна широкой публике.

Для большей продуктивности и удобства организации рабочего пространства в нижней части рабочего стола есть панель часто используемых или недавно открытых приложений. Там можно увидеть сервисы «Электронная почта», «Блокнот» и прочее — так пользователю проще перейти к черновику письма или незаконченной заметке. При этом виджеты некоторых приложений настраиваются так, чтобы они сразу показывали нужную информацию, без необходимости запуска самих сервисов. Так, виджет «Календаря» может содержать уведомление о предстоящей встрече.

Как ноутбук, только лучше

MatePad 11 способен не просто заменить ноутбук, но и превзойти его функционал. У него есть сенсорный экран, а клавиатуру можно подключать только при необходимости. С помощью стилуса M-Pencil удобно делать заметки, рисовать, редактировать фотографии и прочее.

Помимо прочего, планшет легче и компактнее ноутбука, и его проще всегда носить с собой.

Новая модель MatePad 11 появилась в продаже в июле этого года, и почти сразу стала хитом: ее продажи уже в 10 раз превысили показатели модели прошлого года. Россия вошла в тройку лучших зарубежных рынков по востребованности Huawei MatePad 11 (в сравнении с другими зарубежными рынками Huawei в августе 2021 года).