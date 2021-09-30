Устройства Apple могут лишиться Интернета

Пользователи электронных устройств от компании Apple могут столкнутся со сбоями в работе интернета. Это связано с истечением срока действия цифрового сертификата Let’s Encrypt. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Александра Хакимова, технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

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По словам эксперта, все пользовательские устройства, которые «не знают» об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам от Let's Encrypt после 30 сентября.

Хакимов также заявил, что проблемы в первую очередь грозят пользователям iPhone и iPad, которые не смогут обновить систему до iOS 10. Это касается старых моделей гаджетов — iPhone 4S и ранее. Также возможны проблемы у ноутбуков MacBook с версией macOS 10.12.0 и старше. При этом если владельцы iPhone 5 обновят операционную систему до iOS 10, то их устройства будут работать без сбоев.

Также сложности могут возникнуть у владельцев игровых консолей Playstation 3 и Playstation 4 с версией прошивки старше 5.00. Под угрозой отключения от интернета также находятся Nintendo 3DS, старые модели умных гаджетов и смарт-телевизоров.