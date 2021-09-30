Устройства Apple могут лишиться Интернета

Пользователи электронных устройств от компании Apple могут столкнутся со сбоями в работе интернета. Это связано с истечением срока действия цифрового сертификата Let’s Encrypt. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Александра Хакимова, технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.
По словам эксперта, все пользовательские устройства, которые «не знают» об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам от Let's Encrypt после 30 сентября.
Хакимов также заявил, что проблемы в первую очередь грозят пользователям iPhone и iPad, которые не смогут обновить систему до iOS 10. Это касается старых моделей гаджетов — iPhone 4S и ранее. Также возможны проблемы у ноутбуков MacBook с версией macOS 10.12.0 и старше. При этом если владельцы iPhone 5 обновят операционную систему до iOS 10, то их устройства будут работать без сбоев.
Также сложности могут возникнуть у владельцев игровых консолей Playstation 3 и Playstation 4 с версией прошивки старше 5.00. Под угрозой отключения от интернета также находятся Nintendo 3DS, старые модели умных гаджетов и смарт-телевизоров.
Британский программист Скотт Хельме сообщил, что истечение срока действия сертификата Let’s Encrypt произойдет в период между 14:12 и 16:01 по московскому времени.