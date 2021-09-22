Как изменялись айфоны от первой до 13-й модели

Недавно состоялась презентация 13-го айфона компании Apple. В связи с этим пользователь Overclockers решил разобраться, как происходила эволюция этих продуктов с 2007 года.

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iPhone 1на базе iOS 1.0, напомнил автор, вышел в 2007 году. Приложения на нём были установлены заранее, а официального онлайн-магазина ещё не существовало. Также у него был 3,5-дюймовый экран, поддержка сотовой сети, Wi-Fi, Bluetooth, EDR, USB 2.0. Цена продукта составляла 499 долларов (около 36,3 тысяч рублей).

Затем появился сразу iPhone 3. У него повысилась производительность, автономность, появилась поддержка 3G и магазин App Store. Также изменился материал задней панели - она стала алюминиевой.

iPhone 3GSначал продаваться в 2009-м. У него появился новый процессор Samsung, стало больше разрешение камеры (до 3,1 МП), добавилась поддержка UMTS/HSDPA и A-GPS. Стоимость модели составила 599 долларов (примерно 43,6 тысяч рублей).

В 2010 году вышел iPhone 4. Представители Apple изменили в нём процессор на собственный - Apple A4. Также улучшилась камера (до 5 МП) и добавилась к основной фронтальная, увеличилось разрешение экрана (960 × 640). Стали поддерживаться UMTS/HSDPA/HSUPA 7.2, CDMA/EV-DO Rev. A, Wi-Fi 802.11b/g/n.

iPhone 4s(2011 год выпуска) от предыдущего отличался несильно. Только процессором (Apple А5), разрешением основной камеры (8 МП) и наличием виртуальной помощницы Siri. Начиная с этой модели стали производить несколько вариантов айфонов: отличались они объёмом памяти. Цена на линейку варьировалась от 649 до 849 долларов (от примерно 47,2 до около 62 тысяч рублей).

Конец 2012 года ознаменовался выходом iPhone 5. Он стал больше по габаритам, у него обновился процессор (до Apple A6), дисплей (до 4-х дюймов), оперативная память (до 1 ГБ), появились LTE, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.0, USB 3.0. При этом сама модель стала легче. iPhone 5sже получил дактилоскопический датчик и новый процессор A7/М7.

Далее вышли в 2014-м iPhone 6и iPhone 6 Plus. По традиции здесь увеличилось быстродействие процессора, оперативная память (до 2 ГБ). Добавилась также поддержка 3D Touch. Стоить смартфоны стали уже 949 долларов (около 70 тысяч рублей).

Затем новые айфоны стали выпускаться ежегодно. iPhone 7и iPhone 8стоили до 949 долларов (70 тысяч рублей), 9-й не было, а 10-ю (iPhone X) стали продавать за 1149 долларов (порядка 84,1 тысяч рублей) в самой полной комплектации.

Далее были iPhone XS/XS Max, iPhone 11 Pro/11 Pro Max. Затем iPhone 12, и с этого поколения стали выпускать модель Mini.