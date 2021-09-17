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Microsoft выпустит ноутбук для Windows 11

Lenta.ru
15 часов назад

Microsoft и Honor готовят портативный компьютер, рассчитанный специально на работу с Windows 11. Об этом сообщает издание TechRadar.

Microsoft выпустит ноутбук для Windows 11
Фото: HonorHonor

Представители обеих компаний подтвердили, что работают над выпуском специального ноутбука, который получит Windows 11 одним из первых. «Microsoft надеется ускорить комплексную разработку программного обеспечения и аппаратного интеллекта за счет постоянного углубления и расширения нашего стратегического сотрудничества с Honor», — заявил главный исполнительный директор Microsoft GCR Хоу Ян (Hou Yang).

Представители компаний раскрыли название модели — Honor MagicBook V 14. Устройство окажется одним из первых компьютеров, которые будут иметь ОС Windows 11 «из коробки». Также девайс будет отличаться тем, что окажется максимально адаптированным под операционную систему нового поколения.

Журналисты издания отметили, что их удивила новость о партнерстве американской и китайской компаний. Также они отметили, что после того, как в ноябре 2020 года Honor была продана Huawei, с компании были сняты все наложенные американскими санкциями ограничения. При этом авторы полагают, что договор Honor c Microsoft не будет эксклюзивным, так как последняя корпорация привыкла «не класть яйца в одну корзину» и наверняка заключила подобные соглашения с несколькими производителями.

Анонс Windows 11 состоялся в июне. Релиз ОС нового поколения намечен на 5 октября. В первую очередь операционная система будет доступна на новых компьютерах, которые поступят в продажу в начале второго осеннего месяца.

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