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Apple отключила в России одну из функций на всех гаджетах

Вечерняя Москваиещё 14
16 часов назад

Компания Apple, предположительно, отключила на территории Российской Федерации функцию «Частный узел». Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает TJ.

Apple отключила в России одну из функций на всех гаджетах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эта функция становится доступна для пользователей на всех устройствах после подписки на расширенное пространство в iCloud. Благодаря системе обладатели гаджетов могут скрыть свои IP-адреса от всех: от оператора связи до самих разработчиков Apple.

Сама компания-производитель добавляет, что система создавалась с целью защиты от рекламного отслеживания.

Теперь о проблемах в работе этой функции сообщили граждане России. Система iOS 15 предполагает подключение системы «Частный узел», однако через некоторое время функция перестает работать, а на телефон россиянина приходит сообщение, что функция недоступна на территории его страны. В качестве причины блокировки телефон выдает «действующие ограничения местного законодательства».

К настоящему моменту система также перестала работать на территории Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии и других стран.

До этого стало известно, что компания Apple после очередной онлайн-презентации сняла с продажи несколько моделей iPhone. Речь идет об iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. При этом покупателям доступна вся линейка iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, а также iPhone SE второго поколения.

Гаджеты,Apple,
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