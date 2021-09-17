Apple отключила в России одну из функций на всех гаджетах

Компания Apple, предположительно, отключила на территории Российской Федерации функцию «Частный узел». Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает TJ.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эта функция становится доступна для пользователей на всех устройствах после подписки на расширенное пространство в iCloud. Благодаря системе обладатели гаджетов могут скрыть свои IP-адреса от всех: от оператора связи до самих разработчиков Apple.

Сама компания-производитель добавляет, что система создавалась с целью защиты от рекламного отслеживания.

Теперь о проблемах в работе этой функции сообщили граждане России. Система iOS 15 предполагает подключение системы «Частный узел», однако через некоторое время функция перестает работать, а на телефон россиянина приходит сообщение, что функция недоступна на территории его страны. В качестве причины блокировки телефон выдает «действующие ограничения местного законодательства».

К настоящему моменту система также перестала работать на территории Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии и других стран.