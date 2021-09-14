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Apple представила новый iPhone

Газета.Ruиещё 19
21 час назад

Компания Apple анонсировала новые iPhone на своей ежегодной презентации. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. Новая модель получила название iPhone 13, как и ожидалось - свет увидели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Глава компании Тим Кук лично анонсировал новинку. Внешне новые смартфоны очень похожи на предыдущую двенадцатую серию. У смартфонов - пять новых цветов корпуса, новое супер-прочное водонепроницаемое стекло, у 13 и 13 mini - Super Retina XDR дисплей. Аппаратной платформой всех новых гаджетов назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. У нового "айфона" - улучшенный дисплей и более мощный процессор, в связи с чем время работы аккумулятора увеличено, уверяют в Apple. Одним из главных нововведений стал уменьшенный экранный вырез - это произошло впервые с момента запуска системы FaceID. iPhone 13 и 13 mini имеют другое размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. Цены на iPhone 13 Pro начинаются от $999, на Pro Max — от $1099. Доступны версии в 128, 256, 512 ГБ. Также впервые появится вариант в 1 ТБ. Компания показала и другие "яблочные" устройства - наушники AirPods, смарт-часы Apple Watch Series 7 и новый iPad mini с улучшенной производительностью. Накануне техноблогер Джон Проссер, не дожидаясь презентации iPhone 13, показал детальные изображения iPhone 14, выход которого должен состояться в 2022 году. Ранее сообщалось, что в 2021 году Apple представит четыре iPhone с улучшенными камерами, более быстрыми процессорами, меньшей выемкой и, возможно, с Touch ID.

Apple представила новый iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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