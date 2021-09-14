В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Samsung изобрела стилус со встроенной камерой

Lenta.ru
55 минут назад

Samsung запатентовала стилус для смартфона с отдельной камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Samsung изобрела стилус со встроенной камерой
Фото: ReutersReuters

Соответствующий патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Изобретение значительно расширяет функционал стилуса для смартфона, добавляя в аксессуар камеру. Согласно документу, камера встраивается в верхнюю часть фирменного устройства S Pen для более продвинутой съемки фото и видео.

Инженеры корейской корпорации описывают три сценария использования девайса. Согласно первому, стилус находится внутри корпуса смартфона и достается пользователем лишь при необходимости. Согласно второму, аксессуар немного приподнимается из своей ниши при выборе специального режима в операционной системе. Также предусмотрен третий режим, при котором пользователь сможет извлечь стилус из смартфона и располагать его любым возможным способом в простанстве для фотографирования и видеосъемки.

Также на корпусе стилуса находится кнопка, по нажатию на которую происходит спуск затвора камеры. Проект предусматривает размещение на стилусе нескольких камер и микрофона.

Samsung обычно комплектовала стилусом смартфоны серии Galaxy Note. Ранее инсайдеры узнали, что компания может выпустить очередной аппарат линейки в 2022 году. В 2021-м релиз нового устройства Galaxy Note не состоялся.

Гаджеты,Наука и техника,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители