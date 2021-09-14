Samsung изобрела стилус со встроенной камерой

Samsung запатентовала стилус для смартфона с отдельной камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

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Соответствующий патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Изобретение значительно расширяет функционал стилуса для смартфона, добавляя в аксессуар камеру. Согласно документу, камера встраивается в верхнюю часть фирменного устройства S Pen для более продвинутой съемки фото и видео.

Инженеры корейской корпорации описывают три сценария использования девайса. Согласно первому, стилус находится внутри корпуса смартфона и достается пользователем лишь при необходимости. Согласно второму, аксессуар немного приподнимается из своей ниши при выборе специального режима в операционной системе. Также предусмотрен третий режим, при котором пользователь сможет извлечь стилус из смартфона и располагать его любым возможным способом в простанстве для фотографирования и видеосъемки.

Также на корпусе стилуса находится кнопка, по нажатию на которую происходит спуск затвора камеры. Проект предусматривает размещение на стилусе нескольких камер и микрофона.