Владельцы iPhone получат уникальную функцию в WhatsApp

Смартфоны Apple получат уникальную возможность – преобразовывать голосовые сообщения в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом пишут СМИ.

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«Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст. Последний сохраняется в зашифрованной базе данных WhatsApp», – говорится в сообщении.

Данная функция станет эксклюзивом для устройств Apple. Она будет основана на технологии распознавания речи, которая имеется в Apple. Для тог, чтобы пользоваться новой опцией потребуется разрешение на отправку данных на серверы «яблочной» компании для расшифровки.

Добавим, что пока не сообщается, появится ли такая функция на Android-устройствах, пишет РИА Новости.