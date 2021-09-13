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Владельцы iPhone получат уникальную функцию в WhatsApp

РИА "ФедералПресс"
17 минут назад

Смартфоны Apple получат уникальную возможность – преобразовывать голосовые сообщения в мессенджере WhatsApp в текст. Об этом пишут СМИ.

Владельцы iPhone получат уникальную функцию в WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расшифровка будет работать в режиме онлайн, а сам пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое ему нужно для преобразования в текст. Последний сохраняется в зашифрованной базе данных WhatsApp», – говорится в сообщении.

Данная функция станет эксклюзивом для устройств Apple. Она будет основана на технологии распознавания речи, которая имеется в Apple. Для тог, чтобы пользоваться новой опцией потребуется разрешение на отправку данных на серверы «яблочной» компании для расшифровки.

Добавим, что пока не сообщается, появится ли такая функция на Android-устройствах, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, стало известно, какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp с ноября. В ноябре мессенджером не смогут пользоваться владельцы некоторых смартфонов устаревших моделей. Это коснется как пользователей гаджетов, которые работают на Android, так и обладателей некоторых моделей iPhone.

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