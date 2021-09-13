Объем памяти iPhone 13 увеличится до 1 ТБ

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо раскрыл ожидаемые объемы памяти для всей линейки iPhone 13, сообщает портал MacRumors.

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Так, Pro-модели «яблочного» смартфона можно будет приобрести с 128, 256, 512 ГБ, а также с 1 ТБ встроенной памяти. iPhone 13 и iPhone 13 mini получат 128, 256 и 512 ГБ.

Для сравнения в прошлом году iPhone 12 mini и iPhone 12 были представлены в трех версиях: 64, 128 и 256 ГБ, а объем флеш-памяти моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max начинался с 128 ГБ и заканчивался 512 ГБ.