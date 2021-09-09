iPhone 14 лишится «челки» и выступа камер

Блогер Джон Проссер опубликовал видео с изображениями предполагаемого дизайна iPhone 14, который должен выйти в 2022 году. В ролике инсайдер показал реалистичные изображения модели, которые сделал 3D-художником Яном Зелбо. На изображениях видно, что блок камер больше не выступает над корпусом, а «чёлка» под камеру, датчики и динамик исчезла. Apple ещё не выпустила iPhone 13, компания должна представить новую модель 14 сентября.

Фото: YouTube / FRONT PAGE TECH YouTube / FRONT PAGE TECH

«Cлив» изображения iPhone 14 опубликован на YouTube-канале Проссера.

Видео дня

Согласно рендерам, Apple может лишить смартфон выступа на задней панели смартфона — место, в котором находятся объективы камер, будет сглажено из-за более толстого корпуса. Сами объективы станут крупнее в диаметре. Вместо «чёлки» в верхней части экрана будет малозаметный круглый вырез под фронтальную камеру.

По словам Проссера, у iPhone 14 будут титановые корпуса, а кнопки регулирования громкости станут круглыми, как в iPhone 4. Динамик и микрофон внизу будут находиться за сеточками, а не в виде нескольких отверстий, как сейчас. Логотип Apple на новой версии расположится под задним стеклом смартфона, а не на нём.

Apple назначила презентацию iPhone 13 на 14 сентября. Ожидается, что на мероприятии представят четыре новых iPhone, а также свежие версии планшетов iPad, ноутбуков MacBook Pro, часов Apple Watch и наушников AirPods. Трансляция начнётся в 20.00 мск.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который сейчас живёт в России, предупредил об опасности продукции Apple. Он выступил с заявлением, после того как компания решила сканировать айфоны владельцев и облачный сервис iCloud на наличие детской порнографии. По словам бывшего разведчика, Apple и ранее проверяла облачные сервисы в поисках противоправного контента, но это происходило «на их стороне» — на серверах или в дата-центрах, которые находятся «где-то далеко». Сноуден считает, что компания может не ограничиться сканированием гаджетов в поисках детской порнографии.