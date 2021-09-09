Раскрыт дизайн iPhone 14

Техноблогер Джон Проссер, не дожидаясь презентации iPhone 13, показал детальные изображения iPhone 14, выход которого должен состояться в 2022 году передает Mashable. Согласно рендерам, смартфон лишится "челки" и получит новый дизайн. Джон Проссер обратился к художнику, чтобы создать 3D-модель смартфона, основанную на данных, которыми с ним поделились инсайдеры. Блогер отмечает, что в iPhone 14 будет аккуратное отверстие под фронтальную камеру, что позволит отказаться от более крупного выреза. При этом, как показано на изображениях, смартфон получит узнаваемый внешний вид - рамка и кнопки громкости будут оформлены в стиле iPhone 4 2010 года выпуска. По информации, имеющейся у блогера, камеры смартфона вырастут в диаметре, но не получат выделенный под них блок и не будут выступать над корпусом. Другой известный инсайдер, Мин-Чи Куо, ранее рассказал, что iPhone 14 получит камеру на 48 МП с возможностью записи видео в разрешении 8K. Ранее "Газета.Ru" рассказала о продуктах, которые Apple представит 14 сентября 2021 года.