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Apple запатентовала стеклянный компьютер

Секрет Фирмы
18 минут назад

Компания Apple запатентовала настольный компьютер iMac, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла. Дисплей и клавиатура расположены на единой стеклянной подложке, а процессор и материнская плата будут находиться внутри корпуса. Также у новинки будет модуль Face ID для разблокировки по лицу и уникальная компоновка клавиатуры, удобная как правшам, так и левшам, сказано в патенте.

Apple запатентовала стеклянный компьютер
Фото: patentlyapple.compatentlyapple.com

О концепте устройства сообщил портал Patently Apple, который обнаружил изображения компьютера на сайте американского управления по патентам и товарным знакам. Патент на «электронное устройство со стеклянным корпусом» получен 7 сентября.

Последнюю модернизацию iMac компания проводила в 2012 году, и по предположению портала Yanko Design, полученный патент связан с разработкой обновлённого компьютера. В описании указано, что корпус будет иметь высокую стойкость к царапинам и «превосходный» внешний вид — сделать стекло более тонким и прочным инженеры Apple планируют с помощью керамических частиц. Эксперты портала отмечают, что изобретатели сделали девайс ещё тоньше своего предшественника, не пожертвовав при этом его мощностью и производительностью.

При этот, как отмечают аналитики, компании обычно получают патенты для защиты своей интеллектуальной собственности, однако эти патенты не являются гарантией того, что продукт обязательно выпустят. Apple еженедельно подаёт многочисленные патентные заявки, связанные с использованием стекла в своих продуктах.

Ранее «Секрет» писал, что Apple разработала технологию, которая позволит управлять iPhone и Apple Watch дыханием. Подразумевается, что дуть на iPhone будет удобно, когда у пользователя заняты обе руки.

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