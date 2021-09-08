В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

iPhone 14 Pro «утёк» в сеть накануне анонса iPhone 13

Ferra.ruиещё 2
20 часов назад

iPhone 14 Pro «утёк» в сеть накануне анонса iPhone 13
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вчера Apple анонсировала презентацию по случаю дебюта обновлённой линейки iPhone 13. Но не успела компания представить смартфоны публике, а в сети уже появились изображения следующего поколения — iPhone 14.

Если быть точнее, то речь идёт о Pro-версии флагмана 2022 года, сообщает SlashGear. Популярный интернет инсайдер Джон Проссер объединился с дизайнером под ником Иан, чтобы показать, как будет выглядеть аппарат, который представят лишь в следующем году.

Отличительной особенностью iPhone 14 Pro, которая сразу же бросается в глаза, является исчезновение «чёлки» под Face ID.

Правда, в отличие от ожиданий многих пользователей, Apple всё же не станет внедрять в будущий iPhone камеру-невидимку. Вместо этого купертиновцы, судя по всему, отдадут предпочтение аккуратному вырезу в дисплее.

Не менее интересным в «слитых» рендерах является и то, что блок основной камеры наконец-то будет «втоплен» в корпус смартфона. Это должно спасти его от лишних царапин.

Гаджеты,Джон Проссер,Apple,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители