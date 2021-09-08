iPhone 14 Pro «утёк» в сеть накануне анонса iPhone 13

Вчера Apple анонсировала презентацию по случаю дебюта обновлённой линейки iPhone 13. Но не успела компания представить смартфоны публике, а в сети уже появились изображения следующего поколения — iPhone 14.

Если быть точнее, то речь идёт о Pro-версии флагмана 2022 года, сообщает SlashGear. Популярный интернет инсайдер Джон Проссер объединился с дизайнером под ником Иан, чтобы показать, как будет выглядеть аппарат, который представят лишь в следующем году.

Отличительной особенностью iPhone 14 Pro, которая сразу же бросается в глаза, является исчезновение «чёлки» под Face ID.

Правда, в отличие от ожиданий многих пользователей, Apple всё же не станет внедрять в будущий iPhone камеру-невидимку. Вместо этого купертиновцы, судя по всему, отдадут предпочтение аккуратному вырезу в дисплее.