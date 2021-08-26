Новые смартфоны Apple можно будет разблокировать с маской на лице

Будущие смартфоны Apple можно будет разблокировать с маской и очками на лице. Об этом сообщает издание FrontPageTech.

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Как стало известно известному блогеру Джону Проссеру (Jon Prosser), Apple тестирует новую версию биометрического сенсора Face ID. Обновленная версия устройства позволит узнавать пользователя даже в защитной маске и очках. Для тестирования оборудования в компании разработали прототип смартфона с вынесенным наружу корпуса сенсором Face ID.

По словам Проссера, сотрудники компании проверяют работу Face ID, надевая маску и очки — как по отдельности, так и вместе. Тестирование новой особенности iPhone 13 также осуществляется как в помещении, так и на улице. В качестве оборудования специалисты используют настоящий прототип будущего смартфона. У журналиста оказались фотографии раскрытого образца, однако из-за опознавательных знаков на корпусе устройства Проссер решил не публиковать снимки, чтобы не раскрывать инсайдеров.

Джон Проссер заметил, что из-за наличия Face ID нового поколения сенсор True Depth получил иное расположение, чем в ранних моделях смартфонов. В частности, фронтальная камера iPhone 13 будет находиться слева, а не справа от экранного выреза.

Специалист полагает, что новый сенсор Face ID точно появится в iPhone 13, однако функция разблокировки лиц в маске и очках может быть добавлена позже.