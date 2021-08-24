Ноутбук — это свобода

Сделать из компьютера столь же удобное устройство, что и смартфон, когда-то казалось непосильной задачей. Сегодня ноутбуки получают безрамочные сенсорные экраны и разблокировку по отпечатку пальца — именно с такими моделями Huawei отмечает 5-летний юбилей на новом для себя рынке.

Фото: Газета.ру Газета.ру

2016 год, Всемирный мобильный конгресс. Бренд Huawei, известный как один из крупнейших в мире производителей смартфонов впервые представляет серию ноутбуков.

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"Когда бренд впервые вышел на рынок ноутбуков, многие назвали это смелым решением", — вспоминают в компании.

Несмотря на то, что эта отрасль известна высоким уровнем конкуренции, небольшой прибылью и непростым процессом введения новых технологий, Huawei поверила в то, что ее идеи смогут оживить рынок и заинтересовать пользователей. К тому времени компания уже накопила внушительный опыт в сфере мобильных устройств, которые набирали все большую популярность. Поэтому новая цель была предельно ясна – наделить ноутбуки самыми востребованными преимуществами смартфонов. Так продукты серии MateBook получили тонкий и стильный корпус, включение и разблокировку по отпечатку пальца, безрамочный экран с режимом защиты зрения, быструю зарядку с универсальным кабелем и многие другие удобства, давно полюбившиеся владельцам современных смартфонов.

Компания Huawei показала, насколько комфортным сегодня может быть компьютер, чем и завоевала внимание пользователей. За пять лет бренду удалось с нуля запустить успешное производство ноутбуков и продемонстрировать модели, которые могут конкурировать с продуктами более опытных игроков рынка.

Huawei заинтересовала значительную часть аудитории во всем мире, и в частности, в России, выгодным сочетанием цены и качества — согласно опросу компании, именно этот фактор является решающим для 65% покупателей устройств линейки Huawei MateBook D.

Сегодня ноутбуки Huawei — это не только качество по демократичной цене, но и доступные технологии и разработки. Так, выбранное соотношение сторон экрана 3:2 (вместо традиционного 16:9) позволяет вместить в один скролл максимум информации, что особенно удобно при частой работе с текстовыми документами и таблицами.

При этом режим защиты зрения от мерцания и синего излучения, настроенный по сертификатам TÜV Rheinland, делает долгое сидение за MateBook безопасным. Это замечают и сами пользователи: "Дисплей с ультратонкими рамками даже при длительном использовании мало утомляет глаза", — пишет пользователь о модели MateBook D14. Технология Huawei Share поддерживает многозадачность пользователей, предоставляя безграничные возможности мгновенной передачи данных между фирменными устройствами.

Смартфон одним касанием коннектится с MateBook и выводит проекцию своего интерфейса или мобильного приложения на широкий экран. Это дает возможность редактировать фото и тексты, общаться в мессенджерах, принимать звонки, не беря в руки телефон. В 2021 году бренд представил в России сразу несколько новых ноутбуков для разных пользователей: Huawei MateBook 14, Huawei MateBook D 15, а также самый инновационный — флагманский Huawei MateBook X Pro. Все три модели отличает повышенная производительность (наиболее важное качество по мнению 83,9% пользователей бренда) и фирменный дизайн, который, согласно исследованию компании, привлекает 80,6% покупателей. И это далеко не все преимущества и особенности серии.

С одной стороны, у этой модели флагманская мощность, с другой – более доступная цена. По мнению обзорщиков портала iXBT.com, новый MateBook 14 стоит на ступень выше в иерархии выпускаемых Huawei портативных компьютеров, подчеркивая это практически каждой своей деталью. Эксперты также высоко оценивают качество сборки и дизайн модели.

"Эта машинка тянет мои тяжёлые программы для работы с фото и документами. И мне очень нравится экран с разрешением 2K — качество изображения просто бомба. Также отлично держит зарядку: 8 часов хватает на долгую работу с отчётами", — так о работе модели отзываются обычные пользователи.

Huawei MateBook D 15 — ультрабук с диагональю 15,6 дюйма "Заточенная" под широкоформатное мультимедиа и работу в многооконном режиме модель, имеет экран с тончайшими рамками. Ее также отличают скромный вес в 1,56 кг, делающий устройство максимально портативным, и скоростная зарядка — для двух часов работы ноутбук достаточно подключить к розетке всего на 15 минут.

"Идеальных ноутбуков в вакууме не существует, но этот показался самым приближенным к требованиям в нашем ценовом сегменте. Нравится сборка, все качественно, красиво", — пишет о модели покупатель по имени Алексей.

Huawei MateBook X Pro — самый продвинутый Это модель для любителей самых свежих технологий, топ-менеджеров и экспертов в сфере IT. Элегантное высокопроизводительное устройство с процессором Intel Core™ i7 11-го поколения и безрамочным сенсорным 3K-экраном, которое всегда остается тихим и не нагревается даже при высокой нагрузке системы.

Данный ноутбук способен работать до 11 часов после полной зарядки: "Я бы хотел никогда не думать о батарее на ноутбуке, точно так же, как в телефоне. На ночь поставил, и всё. Но это решает энергоэффективность процессора", — рассказывает компании руководитель направления рекрутмента Mail.ru Алексей Лобов.



"Huawei MateBook X Pro 2021 оставляет впечатление дорогого и качественного продукта, за которым комфортно работать и которым можно произвести впечатление на друзей и знакомых", — резюмируют обзорщики iXBT.com.