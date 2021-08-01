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Названы способы навсегда удалить данные со смартфона

ТК «Звезда»иещё 6
1 августа 2021

При продаже или утилизации смартфона следует удалить с него все данные, иногда это доступного только с помощью специального программного обеспечения. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Эксперт раскрыл способ навсегда удалить данные со смартфона
Фото: pixabaypixabay

Он предупредил, что особенно осторожными следует быть владельцам смартфонов на системе Android, так как файл из гаджета, карты памяти или другого накопителя не всегда сразу удаляются. Перед тем, как стирать фото, документы и прочие файлы необходимо сделать резервную копию, а потом зашифровать данные в меню настроек — опция находится в разделе «Безопасность» или «Приватность», объяснил эксперт агентству «Прайм».

«На современных смартфонах шифрование включено по умолчанию. Опциональный шаг — вручную удалить все свои данные после шифрования и перезаписать их нерелевантными другими файлами, например, долгим видеороликом», — отметил Гриценко.

После этого следует удалить учетные записи Google, убрать карту памяти и выполнить сброс к заводским настройкам с удалением контента.

В случае со смартфонами iPhone необходимо только удалить устройство из приложения «Локатор», сбросить все настройки с удалением контента и проверить, что гаджет больше не числится за владельцем в iCloud, заключил Гриценко.

Ранее эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона до 30 лет.

Гаджеты,Наука и техника,Владимир Гриценко,Google,
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