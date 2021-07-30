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Владельцы смартфонов отказались пользоваться 5G

Lenta.ru
1 час назад

Почти 40 процентов пользователей смартфонов с 5G не используют данную технологию. Об этом сообщает издание Android Authority.

Владельцы смартфонов отказались пользоваться 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный вывод был сделан на основании проведенного среди читателей опроса. Авторы спрашивали, отключали ли пользователи телефонов с 5G поддержку связи пятого поколения на своих девайсах. Чуть более половины респондентов заявили, что не выключали новую функцию на своих смартфонах. При этом 39,38 процента опрошенных сообщили, что связь 5G всегда отключена на их аппаратах. Журналисты считают, что это может быть связано с тем, что пользователи не видят преимуществ нового стандарта связи или проживают в регионе, где 5G не поддерживается.

Оставшаяся часть респондентов — 10,51 процента — рассказала, что время от времени отключает связь нового поколения. Отказ от 5G связан с тем, что актуальная технология негативно влияет на автономность телефона: ее приходится отключать, чтобы увеличить время работы гаджета.

«Пока что 5G — это сплошная шумиха и в основном ложная реклама. Я отключил 5G на своем iPhone, чтобы продлить срок службы батареи», — заметил читатель издания, представившийся именем Ламар Тейлор. «Я выключил 5G один раз — в тот день, когда купил телефон», — признался пользователь под ником AnySmarterIdRunLinux.

Авторы издания сообщили, что в опросе приняли участие около 1300 читателей Android Authority, имеющих смартфон с поддержкой 5G.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в городах с населением больше миллиона человек сеть 5G появится уже через три года. Заместитель председателя правительства отметил, что функционировать она будет на отечественном оборудовании.

Гаджеты,Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,
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