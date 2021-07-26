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Появилось подтверждение камере-невидимке в новом флагмане Xiaomi Mi Mix 4

Ferra.ruиещё 1
2 часа назад

Уже совсем скоро, в середине августа, от Xiaomi ждут анонса нового флагмана — Xiaomi Mi Mix 4. Девайс будет верен себе и линейке, к которой относится, сохранив главную фишку — безрамочность.

Появилось подтверждение о камере-невидимке в новом флагмане Xiaomi Mi Mix 4
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И если раньше производитель добиваться этого минимальными рамками с небольшой «бородой» под фронтальную камеру, либо выезжающим из корпуса модулем, то сейчас способ будет совершенно иным.

В сети появилось фото, на котором показано защитное стекло грядущего Mi Mix 4, передаёт NotebookCheck. Судя по нему, устройство получит очень узкие рамки, но лишится какого-либо выреза под селфи-камеру. Из этого можно сделать вывод, что Xiaomi наконец-то готова представить смартфон, оснащённый камерой-невидимкой.

Отметим, что устройству также приписывают Snapdragon 888+ в качестве основы, крупный QuadHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и 120 Вт быструю зарядку.

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