Появилось подтверждение о камере-невидимке в новом флагмане Xiaomi Mi Mix 4

Уже совсем скоро, в середине августа, от Xiaomi ждут анонса нового флагмана — Xiaomi Mi Mix 4. Девайс будет верен себе и линейке, к которой относится, сохранив главную фишку — безрамочность.

И если раньше производитель добиваться этого минимальными рамками с небольшой «бородой» под фронтальную камеру, либо выезжающим из корпуса модулем, то сейчас способ будет совершенно иным.

В сети появилось фото, на котором показано защитное стекло грядущего Mi Mix 4, передаёт NotebookCheck. Судя по нему, устройство получит очень узкие рамки, но лишится какого-либо выреза под селфи-камеру. Из этого можно сделать вывод, что Xiaomi наконец-то готова представить смартфон, оснащённый камерой-невидимкой.