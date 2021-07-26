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Эксперт рассказал, когда лучше отключить интернет на смартфоне

Прайм
5 минут назад

Есть две веские причины, по которым стоит отключить интернет на телефоне – это экономия заряда батареи, а также отдых от гаджета и экономия трафика, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Эксперт рассказал, когда лучше отключить интернет на смартфоне
Фото: © РИА Новости. Антон Денисов © РИА Новости. Антон Денисов

Расход батареи происходит в движении или при активном использовании мессенджеров.

"В фоновом режиме телефон может работать в активном режиме – ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону", — добавляет специалист.

При слабой связи телефон также будет активно отправлять сообщения до достижения успеха. Но даже интернет через wifi, как правило, расходует меньше батареи телефона.

Эксперт также отметил что социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть.

"Таким образом, отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума", — заключил Щельцин.

Гаджеты,Общество,Арсений Щельцин,
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