Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look Aleksandr Schemlyaev / Russian Look

По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В денежном отношении продажи выросли на 18,8 и 35 процентов соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5–10 процентов.

Опрошенные изданием эксперты назвали ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона. Также роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники. Еще одним фактором стало то, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили взор на менее подверженные взлому кнопочные аппараты.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин посоветовал для особо важных переговоров приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи.

«Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее», — пояснил он.