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Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона

РИА Новостииещё 6
9 часов назад
Россиянам подсказали способ ускорить работу смартфона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замедление возможно из-за вредоносного ПО, например, вирусов, поэтому важно выявить и удалить их. Для этого достаточно обычной проверки всех имеющихся на смартфоне приложений, рассказала агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.
Скачать сомнительные приложения можно из непроверенных источников, при использовании телефона с неподдерживаемой операционной системой. Риск увеличивает отсутствие антивирусной защиты.
Пользователь может скачать вирус и по ошибке — например, приняв нелегальный клон банка или соцсети за оригинал.
"В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем. Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона", – отмечает она.
Для поиска вредоносного ПО на смартфоне необходима стандартная проверка, например, с помощью антивируса. Проверьте, нет ли на вашем устройстве посторонних приложений, которые вы не устанавливали. Официальные приложения имеют несколько механизмов защиты от вируса, чего нельзя сказать о неофициальных, заключила Рудая.
Гаджеты,РИА Новости,Москва,
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