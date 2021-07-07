Всегда с собой. Huawei представила в России три мощных планшета на HarmonyOS. Что они умеют?

Huawei обновляет планшеты практически каждый год. 2021-й не стал исключением: летом компания выпустила на российском рынке три модели на базе HarmonyOS: MatePad 11 с быстрым экраном, MatePad Pro с диагональю 12,6 дюйма и флагманским процессором, а также MatePad Pro с диагональю 10,8 дюйма с реверсивной зарядкой. В материале «Ленты.ру» расскажем, чем свежие гаджеты отличаются друг от друга, и перечислим главные фишки новинки.

Фото: Павел Ткачук Павел Ткачук

Глаза не устанут

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Huawei MatePad 11 стал первым планшетом от Huawei, дисплей которого поддерживает повышенную частоту обновления экрана 120 Гц. До этого такой характеристикой могли похвастаться только флагманские смартфоны бренда, но теперь очередь дошла и до «таблеток». При развертке 120 Гц дисплей способен выдавать больше кадров в секунду. Как результат — картинка в играх, при просмотре видео и даже при пролистывании менюшек и веб-страниц выглядит заметно плавнее, чем при стандартных 60 Гц. Важно, что частота обновления экрана здесь адаптивная: в некоторых сценариях дисплей будет автоматически понижать значение FPS, чтобы экономить заряд батареи (например, при просмотре статичных картинок).

Рамки вокруг дисплея тонкие, поэтому полезная площадь экрана занимает около 86 процентов от всей лицевой панели. Диагональ 10,95 дюйма, разрешение 2560 х 1600 точек. Матрица IPS поддерживает цветовой охват DCI-P3, что гарантирует повышенную контрастность по сравнению со стандартом sRGB. Отдельное внимание производители уделили защите для глаз — дисплей спасает от вредного синего излучения и мерцания по стандартам TÜV Rheinland и Flicker Free соответственно.

Планшет поддерживает фирменный стилус M-Pencil второго поколения, который магнитится к корпусу планшета и заряжается без проводов. Наконечник аксессуара с платиновым напылением: он настолько чувствительный, что распознает до 4096 степеней нажатия. Производители отмечают, что у устройства ввода низкая задержка в две миллисекунды — электронные чернила практически моментально появляются на экране вслед за движениями стилуса. Он также поддерживает технологию Huawei FreeScript: при желании юзера его рукописный текст автоматически трансформируется в печатный.

Павел Ткачук

Звук в планшете иммерсивный, то есть объемный. За его качество отвечает аудиосистема из четырех динамиков, разработанная и протестированная инженерами Harman/Kardon. Для усиления баcов здесь задействована технология Histen 7.0. Также MatePad 11 поддерживает фирменную систему шумоподавления, работающую с помощью ИИ — она приглушает посторонние звуки во время телефонных звонков и Zoom-конференций. Помимо четырех динамиков, планшет оснащен таким же количеством микрофонов: три установлены по периметру, а последний размещен возле модуля основной камеры.

MatePad 11 стал одним из первых планшетов, которые работают под управлением свежей операционки HarmonyOS 2. По сравнению с Android, здесь сильно переработали дизайн и добавили множество новых фишек. Например, на нижней части главного экрана доступна панель с закрепленными иконками приложений: слева расположены часто используемые, а справа — недавно открытые.

Планшет работает в тесной связке с другими устройствами Huawei, в особенности с фирменными ноутбуками. Владелец может соединить девайсы через Bluetooth или Wi-Fi, после чего у него будет три сценария использования: Mirror Mode, Extend Mode и Collaborate Mode. В первом случае запущенный на ноутбуке контент будет воспроизводиться на планшете. Во втором режиме MatePad 11 будет выполнять роль дополнительного монитора — на него можно будет вывести всю необходимую информацию с ПК. Collaborate Mode нужен для того, чтобы легко перекидывать файлы с одного девайса на другой без проводов: достаточно перетащить контент компьютерным курсором.

Если же говорить о мультитаскинге, то новинка Huawei способна открывать одновременно четыре окна на одном экране. Доступны и всплывающие окна — их можно использовать, например, для общения в чате во время просмотра YouTube или игр.

Чехол-клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard превращает планшет в полноценный ноутбук. Обновленный аксессуар толщиной 1,3 миллиметра заряжается без проводов и подключается к девайсу по Bluetooth. Крышка с планшетом откидывается в разных положениях: от 55 до 65 градусов. При желании пользователь может подключить к устройству еще и мышь, если управлять «таблеткой» с помощью курсора ему покажется удобнее.

Одного полного заряда хватает на 12 часов беспрерывного воспроизведения видео в формате 1080p. Из дополнительных особенностей можно отметить поддержку свежего стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6.

Объемный звук и огромный экран

Новинка с приставкой Pro получила большой 12,6-дюймовый OLED-дисплей, занимающий 90 процентов передней панели. Под экраном разместился флагманский фирменный чипсет Kirin 9000E, выполненный по технологии 5 нм. У него 8 ядер с максимальной тактовой частотой до 3,13 гигагерц и 22-ядерная графика Mali-G78. Батарея на 10050 мАч выдерживает до 14 часов в режиме просмотра 1080p-видео или девять часов беспрерывного серфинга в браузере. Быстрая зарядка Huawei SuperCharge восполняет всю энергию за 2 часа 10 минут.

К устройству можно подключить стилус Huawei M-Pencil второго поколения и свежую полноразмерную клавиатуру Huawei Smart Magic Keyboard (лежат в коробке при покупке максимальной комплектации). В «прошке» динамиков вдвое больше, чем у MatePad 11 — здесь их восемь штук, детальной настройкой аудиосистемы также занимались инженеры Harman/Kardon. Есть и поддержка функции «Мультискрин», которая позволяет использовать планшет в связке с ноутбуком.

Павел Ткачук

Внешне модель MatePad Pro 10,8 отличается от «старшей» версии слегка уменьшенным размером дисплея, а внутри — другой матрицей (здесь стоит LCD-панель), наличием четырех динамиков от Harman/Kardon и процессором Snapdragon 870. Батарея тоже чуть меньше: 7250 мАч, ее хватает на 11 часов просмотра фильмов в FHD.

С помощью Huawei SuperCharge можно заполнить батарею за пару часов. Плюс ко всему есть поддержка беспроводной и реверсивной зарядки — владелец может восполнить энергию смартфона или TWS-гарнитуры, положив их на заднюю панель планшета. Функция «Мультискрин» на месте, как и поддержка стилуса Huawei M-Pencil второго поколения и фирменной клавиатуры Huawei Smart Magnetic Keyboard.

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Обновленная линейка Huawei MatePad еще сильнее размывает грань между планшетами и ноутбуками. Устройства стали мощнее, а их экраны выдают четкую картинку с высокой частотой обновления. Функции мультизадачности вместе с дополнительными аксессуарами позволяют полноценно работать на «таблетке» без каких-то «костылей» и компромиссов.