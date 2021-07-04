Эксперт рассказал о способах отслеживания через телефоны

Он уточнил, что существуют как совершенно легитимные способы отслеживания через мобильные устройства, так и те, которые могут быть установлены без разрешения собственника. Кусков рассказал, что некоторые мессенджеры имеют возможность определения местонахождения другого человека через включение опции "направить геолокацию".