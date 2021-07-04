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Эксперт рассказал о способах отслеживания через телефоны

Газета.Ru
17 часов назад
Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал о новых способах отслеживания через телефоны, сообщает издание "Прайм".
Эксперт рассказал о способах отслеживания через телефоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия", - напомнил Кусков.
Он уточнил, что существуют как совершенно легитимные способы отслеживания через мобильные устройства, так и те, которые могут быть установлены без разрешения собственника. Кусков рассказал, что некоторые мессенджеры имеют возможность определения местонахождения другого человека через включение опции "направить геолокацию".
Кроме того, существует также функция "родительского контроля". Ранее эксперт объяснил, как пользовательские данные попадают в чужие руки.
Гаджеты,Наука и техника,Денис Кусков,
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