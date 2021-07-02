Назван лучший смартфон 2021 года

Флагманский аппарат Samsung был награжден ежегодной премией GLOMO Awards, которая присуждается за устройства, программное обеспечение и сервисы, стимулирующие инновации. «Это самый выдающийся Android-смартфон в истории Samsung», — отметили жюри категории. Аппарат похвалили за AMOLED-экран, большой набор функций, качественные камеры и прочие характеристики.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G был представлен в январе. Аппарат вышел с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона), поддержкой 5G. Смартфон имеет от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.