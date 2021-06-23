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Россиян предупредили об опасности будильников для Android

Lenta.ru
24 минуты назад
Среди приложений для смартфонов на операционной системе Android обнаружили шпионские приложения, замаскированные под обычные. Об их опасности россиян предупредили в Роскачестве, соответствующий пресс-релиз поступил в «Ленту.ру».
Будильники для Android оказались способны следить за пользователями
Фото: ReutersReuters
Специалисты проанализировали 70 будильников для Android. Они отметили, что, несмотря на наличие предустановленных системных приложений с подобным функционалом, пользователи скачивают сторонние программы, чтобы получить дополнительные возможности. Этим и пользуются киберпреступники, пояснили в Роскачестве.
«Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению — доступ к файловому хранилищу с мелодиями», — подчеркнули в ведомстве.
Тем не менее почти половина (49 процентов) всех исследованных программ требуют разрешения, которые могут позволить им собирать личные данные пользователей.
К примеру, многие программы хотят получить доступ к геолокации. Некоторые приложения-будильники запрашивают разрешение для просмотра местной Wi-Fi-сети и всех подключенных к ней устройств. При этом практически во всех (98 процентов) исследованных приложения присутствует реклама, отключить ее можно только в четверти из них.
Другие требуют доступ к списку контактов, что может нести потенциальный ущерб владельцу. К шпионским специалисты также относили те приложения, которые получали доступ к микрофону, чтению номера телефона, а также идентификатору вызовов.
Центр цифровой экспертизы Роскачества по итогам исследования порекомендовал не устанавливать на смартфоны программы-будильники. Безопасным для использования специалисты назвали приложение «Часы» от Google.
Ранее эксперт рассказал, как большинство приложений в фоновом режиме получают обновления, синхронизируют данные и направляют телеметрии, так как данные пользователей приносят доход при монетизации мобильных приложений. Этим в частности занимаются игры и приложения для фитнеса.
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