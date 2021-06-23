Huawei объявила цены новых умных часов для России

Huawei представила в России новую серию смарт-часов Huawei Watch 3. Она состоит из двух моделей. Обе стоят недёшево.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Умные часы Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2. Устройства оснащены AMOLED-экранами диагональю 1,43 дюйма, а также модулем eSIM, что позволяет им принимать и совершать звонки.

В Huawei Watch 3 также впервые была использована поворотная кнопка с тактильной обратной связью. Новые умные часы могут контролировать температуру тела, измерять пульс, уровень кислорода в крови (SpO2). Все эти параметры могут отслеживаться круглосуточно.

Часы могут работать до трёх суток без подзарядки. Есть также режим энергосбережения, в котором версия Watch 3 Pro, например, способна работать до 21 дня.