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Huawei объявила российские цены новых умных часов на HarmonyOS

Ferra.ruиещё 1
17 минут назад
Huawei представила в России новую серию смарт-часов Huawei Watch 3. Она состоит из двух моделей. Обе стоят недёшево.
Huawei объявила цены новых умных часов для России
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Умные часы Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2. Устройства оснащены AMOLED-экранами диагональю 1,43 дюйма, а также модулем eSIM, что позволяет им принимать и совершать звонки.
В Huawei Watch 3 также впервые была использована поворотная кнопка с тактильной обратной связью. Новые умные часы могут контролировать температуру тела, измерять пульс, уровень кислорода в крови (SpO2). Все эти параметры могут отслеживаться круглосуточно.
Часы могут работать до трёх суток без подзарядки. Есть также режим энергосбережения, в котором версия Watch 3 Pro, например, способна работать до 21 дня.
Huawei Watch 3 оценены в России в 29 990 рублей, а Huawei Watch 3 Pro — в 36 990 рублей. Приём предварительных заказов на новинки начинается 6 июля, в свободную продажу они поступят 16 июля.
Гаджеты,Наука и техника,Россия,
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