Как не «убить» смартфон в жару

Он отметил, что современные мобильные устройства во время работы особенно с большими приложениями или во время зарядки могут очень сильно нагреваться. Если смартфон достиг достаточно высокой температуры и автоматически не выключился, то, значит, это допустимый нагрев. Но если в это время на гаджет будут падать прямые солнечные лучи, то устройство может выйти из строя, предупредил специалист.
Он добавил, что если смартфон сильно нагрелся во время зарядки, но еще не получил повреждение, его нужно отключить и убрать в темное место. Нельзя пытаться его экстренно охладить подручными средствами, так можно сделать еще хуже.