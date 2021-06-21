Как не «убить» смартфон в жару

Он отметил, что современные мобильные устройства во время работы особенно с большими приложениями или во время зарядки могут очень сильно нагреваться. Если смартфон достиг достаточно высокой температуры и автоматически не выключился, то, значит, это допустимый нагрев. Но если в это время на гаджет будут падать прямые солнечные лучи, то устройство может выйти из строя, предупредил специалист.